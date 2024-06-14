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Милиция усилит контроль во время выпускных вечеров

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Белорусская милиция планирует усилить контроль за соблюдением порядка во время проведения в республике выпускных вечеров, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Согласно информации ведомства, в пятницу, 14 июня, в образовательных учреждениях Беларуси пройдут выпускные вечера средней ступени образования. Для обеспечения порядка и безопасности в школах и на прилегающих территориях будут дежурить правоохранители.

Также в учебных заведениях будет введен пропускной режим, на праздник не будут допускаться лица, находящиеся в состоянии опьянения.

«Под контролем находятся места массового пребывания граждан: парки, скверы, набережные. Главная задача — предотвратить совершение правонарушений и происшествий. Пристальное внимание экипажи ГАИ уделят дорожной безопасности у школ».

сообщили в ведомстве, отметив, что автолюбителям необходимо взять во внимание ограниченное количество парковочных мест, приехать заранее или отказаться от использования личного транспорта.

Там также напомнили, что употребление алкогольных напитков в общественном месте или нахождение там в нетрезвом состоянии влекут за собой административную ответственность.

Также родителям стоит помнить, что в период с 23:00 до 6:00 запрещено нахождение подростков в возрасте до 16 лет вне дома без сопровождения родителей или законных представителей.

Выпускные вечера в Беларуси

Выпускные вечера проходят в Беларуси ежегодно в июне после сдачи школьниками выпускных экзаменов.

Организация праздничных мероприятий регламентирована министерством образования. Они, как правило, проводятся в учреждениях образования. В некоторых случаях их могут организовать в учреждениях культуры или дополнительного образования детей и молодежи.

Также праздник можно проводить на открытой площадке, но исключительно на территории образовательного учреждения. В течение всего мероприятия за порядком следят педагоги и сотрудники правоохранительных органов.