В реке Каме нашли семь затонувших барж

Были выявлены семь затонувших барж в водном объекте на территории реки Камы. Баржи создают препятствия другим судовладельцам, оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Владельцы затонувших судов не установлены, отмечают в Уральской транспортной прокуратуре. В итоге прокурор направил в суд иск с требованием обязать ФБУ «Администрация “Камводпуть” поднять затонувшие объекты и удалить их из акватории.
Суд согласился с требованиями прокурора. Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры.