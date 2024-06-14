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В реке Каме нашли семь затонувших барж

Пермская транспортная прокуратура проверила соблюдения законодательства о безопасности судоходства, охране окружающей среды.

Были выявлены семь затонувших барж в водном объекте на территории реки Камы. Баржи создают препятствия другим судовладельцам, оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Владельцы затонувших судов не установлены, отмечают в Уральской транспортной прокуратуре. В итоге прокурор направил в суд иск с требованием обязать ФБУ «Администрация “Камводпуть” поднять затонувшие объекты и удалить их из акватории.

Суд согласился с требованиями прокурора. Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры.