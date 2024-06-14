Новый неожиданный сюрприз на трафиковой дороге Владивостока анонсировали в администрации города. Информацией поделились в официальном тг-канале (18+).
Отмечается, что возле «Тысячекоечной» больницы установят новые знаки. Фиксировать нарушения будет «Паркон».
«Здесь будет действовать запрет на стоянку, остановиться для посадки и высадки пассажиров можно, но не более чем на пять минут», — сообщают в мэрии города.
Автомобилистам следует быть предельно внимательными и строго соблюдать требования дорожного движения.