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Новый неожиданный сюрприз на трафиковой дороге Владивостока

Водителям стоит узнать об этом, чтобы не попасться.

Источник: Freepik

Новый неожиданный сюрприз на трафиковой дороге Владивостока анонсировали в администрации города. Информацией поделились в официальном тг-канале (18+).

Отмечается, что возле «Тысячекоечной» больницы установят новые знаки. Фиксировать нарушения будет «Паркон».

«Здесь будет действовать запрет на стоянку, остановиться для посадки и высадки пассажиров можно, но не более чем на пять минут», — сообщают в мэрии города.

Автомобилистам следует быть предельно внимательными и строго соблюдать требования дорожного движения.