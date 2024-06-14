Следующая неделя во Владивостоке начнется с отключений холодной воды — адреса и даты

Часть Владивостока уже на следующей неделе останется без холодной воды, сообщает ИА PrimaMedia. Подробнее о причинах отключений отчитались в Примводоканале.
Так, по данным ведомства, отключения стартуют с 18 июня. С 9 до 19 часов по причине проведения плановых ремонтных работ холодной воды не будет в домах по следующим адресам:
Авроровская, 24. Океанский проспект, 41, 46. Октябрьская, 2, 8.
В среду, 19 июня, с 3 часов ночи ровно на сутки отключат воду в домах по улицам:
100-летия Владивостока, 156. Кутузова, 10. Лесная, 1 В стр. 4, 1 В стр. 5. Русская, 41, 41 В.
Причина — плановые ремонтные работы. Водоснабжение вернется в дома потребителей только поздней ночью 20 июня.
Также 19 июня с 9 до 19 часов воды не будет в домах по улицам:
50 лет ВЛКСМ, 15а, 15б, 26 В, 27, 28, 30, 30а, 30б, 30 В, 32. Коммунаров, 14. Патрокл, 11, 12, 13. Полярная. Связи, 22, 22а, 22б. Слуцкого.
Причина здесь кроется также в проведении планового ремонта.
В четверг, 20 июня, с 10 до 17 воды не будет на нескольких улицах:
Вавилова, Ландышевая.
Специалисты отчитались, что и здесь будет проводиться плановый ремонт на сетях.