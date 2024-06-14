Июньскую погоду в Хабаровском крае варит Охотский антициклон

— Только в северных районах погода без существенных осадков, там теплее, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Сохраняется восточный и северо-восточный ветер 7−12 метров в секунду. Ночной фон температур от +7 до +15 градусов, дневной +15…+22, на севере местами +12…+17, на побережье +5…+12 градусов. В Хабаровске в выходные ожидаются кратковременные дожди, северо-восточный ветер 7−12 метров в секунду, температура воздуха ночью +10…+11 градусов, днем +16…+18. И если в субботу, 15 июня дожди, а они будут с грозами, еще в какие-то часы сменит солнце, то в воскресенье дождь зарядит на весь день. Будет прохладно.



— Пока июнь у нас на три — пять градусов ниже нормы, — говорит Галина Брынцева. — Сохраняется влияние Охотского антициклона, который определяет погоду в июне. Мы находимся в зоне атмосферных разделов, они то поднимаются в центральные районы, то опускаются в южные, поэтому становится то теплее, то холоднее. Перенос восточных воздушных масс с Охотского моря не дает западному теплу пробиться к нам. Оно идет с запада, Амурская область оказалась в его власти, греется, но, доходя до нас, оно разбивается о циклон и скатывается на юг или трансформируется до более низких температур.