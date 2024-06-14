Июньскую погоду в Хабаровском крае варит Охотский антициклон

Июнь достиг своего экватора, а тепла как не было, так и нет. Вот и в предстоящие выходные дни на большей части территории Хабаровского края сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди и ливни.
— Только в северных районах погода без существенных осадков, там теплее, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Сохраняется восточный и северо-восточный ветер 7−12 метров в секунду. Ночной фон температур от +7 до +15 градусов, дневной +15…+22, на севере местами +12…+17, на побережье +5…+12 градусов. В Хабаровске в выходные ожидаются кратковременные дожди, северо-восточный ветер 7−12 метров в секунду, температура воздуха ночью +10…+11 градусов, днем +16…+18. И если в субботу, 15 июня дожди, а они будут с грозами, еще в какие-то часы сменит солнце, то в воскресенье дождь зарядит на весь день. Будет прохладно.
— Пока июнь у нас на три — пять градусов ниже нормы, — говорит Галина Брынцева. — Сохраняется влияние Охотского антициклона, который определяет погоду в июне. Мы находимся в зоне атмосферных разделов, они то поднимаются в центральные районы, то опускаются в южные, поэтому становится то теплее, то холоднее. Перенос восточных воздушных масс с Охотского моря не дает западному теплу пробиться к нам. Оно идет с запада, Амурская область оказалась в его власти, греется, но, доходя до нас, оно разбивается о циклон и скатывается на юг или трансформируется до более низких температур.
Такая погода сохранится всю вторую декаду месяца, и только, возможно, в начале третьей стоит ждать прояснений и тепла, поменяется ветер.
Впрочем, по словам синоптика, перемены эти будут кратковременными, потом опять все вернется на круги своя. В край придет циклон, который принесет новые осадки.
В день 14 июня девушкам полагалось плести венки, чтобы женихи вокруг них вились, и носить их целый день. Сплетенный венок хранили до зимы, до этого времени девушка должна непременно выйти замуж.