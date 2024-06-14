В Красноярске подходят к концу демонтажные работы на левом берегу Качи

«На правом берегу Качи нам удалось за несколько лет создать удобное общественное пространство. Очень важно, что при этом были разделены потоки пешеходов и тех, кто передвигается на самокатах и велосипедах. Обновленная набережная ожила — здесь всегда прогуливаются красноярцы. А теперь пришло время привести в порядок и левый берег реки», — пояснил руководитель администрации Центрального района Евгений Трофимов.