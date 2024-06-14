В Красноярске подходят к концу демонтажные работы на левом берегу Качи

Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
По данным городской администрации, сегодня на объекте уже практически завершен демонтаж старого покрытия тротуаров, ведется установка нового бортового камня. Также рабочие приступили к обустройству основания под новое покрытие. После этого там уложат асфальт и брусчатку, нанесут разметку и установят малые архитектурные формы. Также на набережной обновят систему уличного освещения, обустроят газоны и высадят кустарники.
«На правом берегу Качи нам удалось за несколько лет создать удобное общественное пространство. Очень важно, что при этом были разделены потоки пешеходов и тех, кто передвигается на самокатах и велосипедах. Обновленная набережная ожила — здесь всегда прогуливаются красноярцы. А теперь пришло время привести в порядок и левый берег реки», — пояснил руководитель администрации Центрального района Евгений Трофимов.
Горожане заметили, что в ходе благоустройства рабочие близко подошли к корням деревьев, растущих на набережной. Специалисты заверили, что основная корневая система растений не повреждена, и им ничего не угрожает. Однако за деревьями в любом случае будут наблюдать.
Напомним, ранее центре Красноярска вместо покрытия с гранитной крошкой уложили обыкновенную плитку. На это обратил внимание архитектор Антон Шаталов. В мэрии прокомментировали ситуацию и сообщили, что это временная мера.