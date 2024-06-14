В Самаре в возрасте 87 лет умер профессор Владимир Конев

В возрасте 87 лет ушел из жизни профессор Самарского университета имени Королева Владимир Конев. Он начал свой творческий путь в Новосибирском академгородке в 1964 году. Вскоре молодой ученый пришел работать в Куйбышевский университет, и сразу же стал одним из самых любимых преподавателей.