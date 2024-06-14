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В Самаре в возрасте 87 лет умер профессор Владимир Конев

Ушел из жизни профессор Самарского университета Владимир Конев.

В возрасте 87 лет ушел из жизни профессор Самарского университета имени Королева Владимир Конев. Он начал свой творческий путь в Новосибирском академгородке в 1964 году. Вскоре молодой ученый пришел работать в Куйбышевский университет, и сразу же стал одним из самых любимых преподавателей.

В 1971 году Владимир Александрович стал доцентом, в 1979 году ему присвоена ученая степень доктора философских наук, а в 1980 году — звание профессора.

— В 1999 году профессору Коневу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», — сообщала пресс-служба Самарского университета имени Королева.

Где и когда состоится прощание с Владимиров Коневым, пока не известно. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования семье и близким покойного.