Совместный экопроект запустили Хабаровский край и ЛНР

«Эта лаборатория представляет собой уменьшенную копию производства по переработке и измельчению пластика. В Хабаровском крае за два года были открыты четыре такие лаборатории на базе учебных заведений в Хабаровске, Хабаровском, Амурском и Ванинском районах», — отметили в правительстве края.