Совместный экопроект запустили Хабаровский край и ЛНР

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Первая лаборатория по экономии ресурсов по образцу аналогичных объектов Хабаровского края открылась в Луганске в рамках празднования Дня России. На торжественном мероприятии присутствовали врио главы администрации Яна Пащенко и делегация Всероссийского общества охраны природы.
«Эта лаборатория представляет собой уменьшенную копию производства по переработке и измельчению пластика. В Хабаровском крае за два года были открыты четыре такие лаборатории на базе учебных заведений в Хабаровске, Хабаровском, Амурском и Ванинском районах», — отметили в правительстве края.
Лборатория будет функционировать на базе Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского. Посещать ее смогут люди всех возрастов, в том числе учащиеся школ и вузов.