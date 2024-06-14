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Совместный экопроект запустили Хабаровский край и ЛНР

Хабаровский край и Луганская Народная Республика примут участие в совместном экологическом проекте «Хабаровский край — за разДельный сбор».

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Первая лаборатория по экономии ресурсов по образцу аналогичных объектов Хабаровского края открылась в Луганске в рамках празднования Дня России. На торжественном мероприятии присутствовали врио главы администрации Яна Пащенко и делегация Всероссийского общества охраны природы.

«Эта лаборатория представляет собой уменьшенную копию производства по переработке и измельчению пластика. В Хабаровском крае за два года были открыты четыре такие лаборатории на базе учебных заведений в Хабаровске, Хабаровском, Амурском и Ванинском районах», — отметили в правительстве края.

Лборатория будет функционировать на базе Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского. Посещать ее смогут люди всех возрастов, в том числе учащиеся школ и вузов.

экология