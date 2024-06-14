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Владимир Путин назначил новых судей в Кемеровской области

Девять человек получили новые должности.

Указом Президента РФ от 13 июня назначены девять судей в районных и городских судах Кемеровской области.

Так, судьёй Кировского районного суда Кемерова стала Татьяна Киселева, а Центрального суда — Андрей Дабаев. Судьями Ленинск-Кузнецкого городского суда назначены Алена Егоренко и Елена Карамова, Междуреченского суда — Рината Искакова, Топкинского — Наталья Пищинская, а Осинниковского — Екатерина Замберг. За Рудничный районный суд Прокопьевска теперь отвечает Юлия Адрисова. Елена Петракова стала судьёй Яйского районного суда.

А в начале июля награды от Владимира Путина получили четверо кузбассовцев, среди которых замгубернатора и прокурор.