Владимир Путин назначил новых судей в Кемеровской области

Так, судьёй Кировского районного суда Кемерова стала Татьяна Киселева, а Центрального суда — Андрей Дабаев. Судьями Ленинск-Кузнецкого городского суда назначены Алена Егоренко и Елена Карамова, Междуреченского суда — Рината Искакова, Топкинского — Наталья Пищинская, а Осинниковского — Екатерина Замберг. За Рудничный районный суд Прокопьевска теперь отвечает Юлия Адрисова. Елена Петракова стала судьёй Яйского районного суда.