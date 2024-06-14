Сергей Шелест пригласил омичей на творческий семейный фестиваль

Также гостей фестиваля ждёт праздничный концерт, в котором примут участие не только омские творческие коллективы, но и омские семьи. Они покажут свои выступления и поборются за звания «Многодетная семья», «Крепкая семья», «Особенная семья», «Молодая семья», «Социально активная семья» и «Семья с профессиональной династией».