Сергей Шелест пригласил омичей на творческий семейный фестиваль

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал о проведении фестиваля «Крепкая семья», который состоится 15 июня на территории Омской крепости.
Фестиваль начнётся с 14.00 и продлится до 17.00. Посетители смогут найти себе творческое занятие по душе. Гостям предлагают принять участие в танцевальных, кулинарных и творческих мастер-классах, а также посетить различные интересные экскурсии, увидеть выступление фокусников и даже посмотреть дефиле собак.
Также гостей фестиваля ждёт праздничный концерт, в котором примут участие не только омские творческие коллективы, но и омские семьи. Они покажут свои выступления и поборются за звания «Многодетная семья», «Крепкая семья», «Особенная семья», «Молодая семья», «Социально активная семья» и «Семья с профессиональной династией».
Третий этап фестиваля пройдёт 13 июля. Он будет носить название «Клевое место». Сергей Шелест рассказал, что, скорее всего, это будет большой семейный пикник с приготовлением и дегустацией ухи. Сейчас мэрия подыскивает площадку для этого фестиваля.