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Белгидромет сказал о погоде на выходные 15−16 июня и начало будущей недели

Белгидомет о погоде на выходные 15 и 16 июня: тепло, но локально мокро.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 83% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Белгидромет дал прогноз на предстоящие выходные 15 и 16 июня и начало будущей недели. На выходных потеплеет, но над территорией страны будет находится неустойчивая воздушная масса, которая будет провоцировать локальные кратковременные дожди.

По информации сайта pogoda.by, 15 июня в Беларуси возможны дожди и грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Минимальная ночная температура +7…+14 градусов, максимальная днем +18…+25 градусов.

16 июня также скажется влияние атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с территории Украины. Ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Максимальная дневная температура повысится до отметок +22…+27 градусов.

Что касается начала следующей рабочей недели, то в понедельник 17 июня дождливо и поэтому умеренно тепло в большинстве районов.