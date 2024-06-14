Проблемы со сном и агрессия. Омские психиатры рассказали, как спиртное влияет на психику

Алкоголь повреждает клетки головного мозга. Важно понимать, что безопасной дозы алкоголя не существует. Чем больше этанола вы употребите, тем больше нейронов погибнет. Если после одной бутылки водки у вас может быть лёгкая клиническая картина, то при многолетнем употреблении алкоголя речь уже идёт о серьёзных нарушениях и даже риске летального исхода.