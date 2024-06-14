Проблемы со сном и агрессия. Омские психиатры рассказали, как спиртное влияет на психику

Когда человек только начинает употреблять алкоголь, он замечает только положительные изменения в своём состоянии: настроение улучшается, появляется лёгкость и чувство эйфории. Многие считают, что алкоголь вреден только при длительном и чрезмерном употреблении. Однако уже после первой рюмки можно заметить первые признаки негативного воздействия алкоголя на психику.
Восприятие реальности меняется, концентрация внимания снижается. Психика человека оказывается под ударом.
Алкоголь повреждает клетки головного мозга. Важно понимать, что безопасной дозы алкоголя не существует. Чем больше этанола вы употребите, тем больше нейронов погибнет. Если после одной бутылки водки у вас может быть лёгкая клиническая картина, то при многолетнем употреблении алкоголя речь уже идёт о серьёзных нарушениях и даже риске летального исхода.
Негативный эффект от алкоголя накапливается. В начале этого пути вас могут мучить продолжительные головные боли и проблемы со сном.
Со временем могут появиться симптомы неправильной работы подкорковых образований:
— утрата воображения;
— немотивированная агрессия и неадекватная реакция на знакомых людей;
— неумение абстрагироваться и принимать взвешенные решения;
— импульсивность всех совершаемых действий.
Хронический алкоголик теряет тягу к жизни без доступа к алкоголю. Его настроение и самочувствие напрямую зависят от спиртного. Вместе с алкоголем он получает заряд ложной бодрости, но из-за критического расхода запасов дофамина и остановки выработки нейромедиаторов в его организме наблюдается клиническая картина разрушения личности, часто сопровождающаяся депрессией.
Лучшая профилактика и самое эффективное лечение любых болезней, связанных с алкоголем, — это полный осознанный отказ от его употребления.