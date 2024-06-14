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В Омске эвакуировали посетителей популярного гипермаркета

Как стало известно «СуперОмску», в пятницу, 14 июня 2024 года, в Омске эвакуировали посетителей популярного, по мнению автора, строительного гипермаркета, что по улице Бульвар архитекторов.

Источник: SuperOmsk.ru

Как сообщили «СуперОмску» очевидцы, эвакуация потребовалась в связи с возгоранием аппарата с мороженым.

К моменту публикации омичам разрешено вернуться в ТЦ.

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