В Перми 16 июня продлят работу общественного транспорта города

В городском департаменте транспорта сообщили, 16 июня с 16:00 до 00:00 автобусы маршрутов № 3, № 51 и № 71 будут курсировать до остановки «Сквер имени Решетникова». Для следования в центр города необходимо использовать остановку на нечетной стороне ул. Монастырской у «Дома со львами».