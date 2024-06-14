В Перми 16 июня продлят работу общественного транспорта города

Городские власти 16 июня продлят работу общественного транспорта Перми. Горожане поздним вечером получат возможность добраться домой на автобусах и трамваях после концерта у Речного вокзала. На открытии фестиваля «Город встреч» с борта круизного теплохода выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
В городском департаменте транспорта сообщили, 16 июня с 16:00 до 00:00 автобусы маршрутов № 3, № 51 и № 71 будут курсировать до остановки «Сквер имени Решетникова». Для следования в центр города необходимо использовать остановку на нечетной стороне ул. Монастырской у «Дома со львами».
После завершения концерта на набережной у Речного вокзала пермякам предлагают воспользоваться автобусами маршрутов № 3, № 51, № 71 от остановки «Сквер имени Решетникова». Автобусы маршрутов № 10, № 14, № 50, № 60, № 68 и № 72 отправятся от остановки «ЦУМ». Для жителей Кировского и Орджоникидзевского районов Перми организуют отправление дополнительных автобусов маршрутов № 15, № 20, № 53 и № 60 от остановки «Улица Окулова».
Горожан на остановке «Улица Максима Горького» будут ждать трамваи маршрутов № 4, № 5 и № 7. Их отправление планируют начать по мере загрузки салона.
В Перми 16 июня после концерта на набережной запустят вечернюю электричку. Фестиваль «Город встреч» у Речного вокзала откроет концерт Владимира Преснякова и Натальи Подольской.