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Капибары появятся в парке «Ривьера» в Сочи летом этого года

В сочинском парке «Ривьера» скоро поселятся капибары.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В сочинском парке «Ривьера» этим летом поселятся капибары. Сколько их будет и когда именно милые зверьки появятся в центре Сочи пока неизвестно.

«За всеми животными в парке тщательно ухаживают. Сотрудники фермы и ветеринары также следят за здоровьем животных и их настроением», — рассказали сотрудники парка альпак.

Капибара — это самый крупный представитель грызунов. Они вырастают на полтора метра в длину и достигают 60 килограммов. Животные травоядные, предпочитают есть траву, клубни растений, лакомиться фруктами и грызть кору деревьев.

Эти грызуны широко распространены в Южной Америке: капибары живут в восточной части Анд в Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Перу, Гайане, на территории Бразилии, восточной Боливии, в Парагвае, Уругвае, а также на северо-западе и востоке Аргентины. Совсем скоро милые зверьки появятся и в субтропическом Сочи.

Ранее мы писали, что индийские слонихи Претти и Марго приехали на отдых в Сочи. А в Кавказском заповеднике произошел настоящий «беби-бум».

флора и фауна