Капибары появятся в парке «Ривьера» в Сочи летом этого года

Эти грызуны широко распространены в Южной Америке: капибары живут в восточной части Анд в Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Перу, Гайане, на территории Бразилии, восточной Боливии, в Парагвае, Уругвае, а также на северо-западе и востоке Аргентины. Совсем скоро милые зверьки появятся и в субтропическом Сочи.