Губернатор Иркутской области принимает участие в культурной программе проекта «Слово о русском сердце» в Китае

Там состоялись культурные мероприятия в рамках реализации российского культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце», организованного Россотрудничеством.
Глава региона принял участие в открытии выставки иркутского регионального отделения «Союза художников России» «Из Сибири с любовью». На ней представлены 24 графические работы иркутских художников и каталоги китайских портретов из фондов Иркутского областного художественного музея имени Сукачева.
Также Губернатор посетил концерт ансамбля русских народных инструментов «Байкал-квартет». Зрителями стали наши соотечественники, проживающие в Китае, китайские партнеры, члены делегации Иркутской области. Игорь Кобзев приветствовал участников мероприятия.
«Приангарье — один из пяти самых больших по площади регионов страны. Но главное наше богатство — это люди. Добросердечные, творческие, трудолюбивые! И вы сможете в этом убедиться. В нашей делегации талантливые музыканты, художники, работники образования и науки, медицины. Сегодня с нами Илмар Лапиньш, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра, а также коллеги из филармонии и областного художественного музея. В эти дни они подарят вам возможность прикоснуться к культуре и искусству Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.
Кроме того, возможные направления сотрудничества обсудили Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников и представители культурных и образовательных учреждений Иркутской области во время посещения Центральной академии изящных искусств — самой престижной и известной художественной академии Китая, находящейся в ведении министерства образования КНР.
«Для нас крайне важно расширение совместного международного сотрудничества не только в сфере образования, но и креативных индустрий. Иркутская область — один из крупнейших культурных центров Сибири и Дальнего Востока. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с производителями мебели, керамической плитки и сувенирной продукции, с дизайн-студиями для реализации продукции. Поддержим реализацию проектов известными китайскими художниками, которые увлекаются Россией и культурой нашей страны, возможно, Байкалом. С большим удовольствием предложим проведение мастер-классов, пленэров, обменных выставок и стажировок для учащихся и преподавателей Центральной академии изящных искусств», — рассказал Руслан Ситников.
Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина посетила Китайский университет геонаук вместе с председателем правления Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» Еленой Берман. С китайскими партнерами они обсудили развитие научного и культурного сотрудничества, реализацию совместных образовательных программ, а также вопросы академического обмена в области ювелирного дизайна. Кроме того, состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Иркутским региональным отделением «Союза дизайнеров России», Китайским университетом геонаук и Иркутским национальным исследовательским техническим университетом.
Напомним, учреждения культуры Иркутской области принимают участие в проведении российского культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце», организованного Россотрудничеством. В его рамках с 13 по 15 июня проходит презентация инвестиционного, торгово-экономического, туристического, образовательного и культурного потенциала Иркутской области в Пекине. Мероприятия включены в план проведения Годов культуры России — Китая.