Губернатор Иркутской области принимает участие в культурной программе проекта «Слово о русском сердце» в Китае

«Приангарье — один из пяти самых больших по площади регионов страны. Но главное наше богатство — это люди. Добросердечные, творческие, трудолюбивые! И вы сможете в этом убедиться. В нашей делегации талантливые музыканты, художники, работники образования и науки, медицины. Сегодня с нами Илмар Лапиньш, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра, а также коллеги из филармонии и областного художественного музея. В эти дни они подарят вам возможность прикоснуться к культуре и искусству Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.