Жители Хабаровска могут улететь из китайского Харбина в семь городов России

Теперь из международного аэропорта «Тайпин», расположенного в Харбине, можно улететь в семь городов России прямыми рейсами. Об этом пишет местное издание China News. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
До 12 июня были открыты шесть рейсов: в Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск, Красноярск, Владивосток и Иркутск, а со среды есть возможность отправиться еще и в амурскую столицу — Благовещенск.
Первый рейс авиакомпании «ИрАэро» из Благовещенска приземлился в Харбине 12 июня в 01:13. Он будет выполняться по средам, время в пути составит чуть меньше часа.
Вылет в Харбин из Благовещенска запланирован на 23:05 по местному времени, а прибытие — в 00:15 по пекинскому. Обратно самолет отправляется спустя час и прибывает в Приамурье в 02:05 по амурскому времени. Разница в часовых поясах между городами составляет один час.
Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet.