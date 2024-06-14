Жители Хабаровска могут улететь из китайского Харбина в семь городов России

Вылет в Харбин из Благовещенска запланирован на 23:05 по местному времени, а прибытие — в 00:15 по пекинскому. Обратно самолет отправляется спустя час и прибывает в Приамурье в 02:05 по амурскому времени. Разница в часовых поясах между городами составляет один час.