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В восьми районах Петербурга запретят движение электросамокатов с 17 июня

В Петербурге ограничат движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в восьми районах города в связи с подготовкой и проведением Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2024».

С 12:00 17 июня до 23:59 23 июня будет полностью запрещено движение электросамокатов, велосипедов с электродвигателем и других СИМ в Адмиралтейском, Василеостровском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах.

«Мы видим положительный эффект от введения подобных ограничений в период массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. Наш предыдущий опыт, накопленный во время ПМЭФ, показывает, что такие меры значительно повышают безопасность для всех участников движения, особенно в условиях увеличенного числа людей. Мы благодарны операторам кикшеринга за оперативное внесение необходимых изменений в системы проката», — заявил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.