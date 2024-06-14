В восьми районах Петербурга запретят движение электросамокатов с 17 июня

«Мы видим положительный эффект от введения подобных ограничений в период массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. Наш предыдущий опыт, накопленный во время ПМЭФ, показывает, что такие меры значительно повышают безопасность для всех участников движения, особенно в условиях увеличенного числа людей. Мы благодарны операторам кикшеринга за оперативное внесение необходимых изменений в системы проката», — заявил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.