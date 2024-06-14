Врачи провели уникальную операцию девочке, выпавшей из окна 8 этажа в Гродно

Благодаря усилиям гродненских врачей девочка выжила, хотя состояние ее было крайне тяжелым. Когда оно стабилизировалось, ведущие специалисты лаборатории повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга провели ребенку уникальную операцию. Они имплантировали ребенку спинальную систему, которая зафиксировала позвоночник, это поможет ребенку находится в вертикальном состоянии и двигаться. Спинальная система, которую применили при операции, — отечественная, она помогает пациентам с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника.