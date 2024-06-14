Циклон принесет сильные ливни в Приморье: дата

«Циклон из Китая переместится на Приморский край и будет смещаться над его территорией. Интенсивные дожди пройдут практически повсеместно», — сообщает «Примпогода».
По словам синоптиков, интенсивность дождей уменьшится только ближе к полудню воскресенья, когда циклон переместится на восточное побережье Приморья. Средняя температура воздуха в субботу и воскресенье будет примерно одинаковой: от +7 до +16 °C ночью и от +15 до +22 °C днем. Исключение — Тернейский район, здесь дневная температура поднимется не выше +10…+14 °C.
«Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов может быть ограничен обзор из-за зонтов, капюшонов или поднятых воротников, что повышает риск ДТП», — напомнили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В администрации города отметили, что связи с неблагоприятными погодными условиями будет вестись круглосуточный мониторинг ситуации, чтобы иметь возможность оперативно ликвидировать возможные последствия непогоды. О нештатных ситуациях следует сообщать по телефону ЕДДС: 8 (423)2222−333.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как администрация города планирует отпраздновать День рождения Владивостока в 2024 году.