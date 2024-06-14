Циклон принесет сильные ливни в Приморье: дата

По словам синоптиков, интенсивность дождей уменьшится только ближе к полудню воскресенья, когда циклон переместится на восточное побережье Приморья. Средняя температура воздуха в субботу и воскресенье будет примерно одинаковой: от +7 до +16 °C ночью и от +15 до +22 °C днем. Исключение — Тернейский район, здесь дневная температура поднимется не выше +10…+14 °C.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время разгула стихии. Полиция Приморья призывает водителей быть особенно бдительными в этим дни: помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, проезде пешеходных переходов и мест массового пребывания людей. В условиях дождя следует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.