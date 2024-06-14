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Циклон принесет сильные ливни в Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня, ФедералПресс. В субботу, 15 июня, Приморский крае окажется во власти водной стихии — на всей территории края пройдут сильные и очень сильные дожди. Во Владивостоке ожидается выпадение осадков от 15 до 30 мм за полдня.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2023

«Циклон из Китая переместится на Приморский край и будет смещаться над его территорией. Интенсивные дожди пройдут практически повсеместно», — сообщает «Примпогода».

По словам синоптиков, интенсивность дождей уменьшится только ближе к полудню воскресенья, когда циклон переместится на восточное побережье Приморья. Средняя температура воздуха в субботу и воскресенье будет примерно одинаковой: от +7 до +16 °C ночью и от +15 до +22 °C днем. Исключение — Тернейский район, здесь дневная температура поднимется не выше +10…+14 °C.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время разгула стихии. Полиция Приморья призывает водителей быть особенно бдительными в этим дни: помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, проезде пешеходных переходов и мест массового пребывания людей. В условиях дождя следует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

«Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов может быть ограничен обзор из-за зонтов, капюшонов или поднятых воротников, что повышает риск ДТП», — напомнили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В администрации города отметили, что связи с неблагоприятными погодными условиями будет вестись круглосуточный мониторинг ситуации, чтобы иметь возможность оперативно ликвидировать возможные последствия непогоды. О нештатных ситуациях следует сообщать по телефону ЕДДС: 8 (423)2222−333.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как администрация города планирует отпраздновать День рождения Владивостока в 2024 году.