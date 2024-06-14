Уровень воды может вырасти в малых реках Хабаровского края

МЧС Хабаровского края предупреждает о том, что на малых реках в южной части региона может вырасти уровень воды. Причиной тому станут осадки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Синоптики прогнозируют с 15 по 17 июня ливни, из-за чего вода может подняться максимум на метр на водоемах Бикинского, Вяземского и имени Лазо районов.
«В результате возможен местами выход воды на пойму, подтопление низких мест, размыв дорог местного значения. Из-за засоренности ливневых стоков и водоотводов, неисправности дренажных систем может происходить кратковременное подтопление придворовых территорий», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Туристам рекомендуется уточнить гидрологическую обстановку, при необходимости скорректировать маршрут или перенести свои планы на другой, более благоприятный день.
Также требуется соблюдать правила безопасности при выходе в лес и на воду.
В Якутии ущерб от паводка превысил 500 миллионов рублей. Как пишет «КП» — Якутия", вода повредила 136 участков дорог, среди которых 27 — региональные.