На Омскую область обрушится град и опустится туман

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Омской области. По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу ночью, 15 июня, в регионе ожидается +14… +19, местами туман, а днём — +27… +32, местами кратковременный дождь, гроза и возможен град. Порывы ветра могут достигать 15−17 м/с.
В ночь на воскресенье, 16 июня, температура оставит +16… +19 градусов, также местами будет туман. Днём в этот день воздух прогреется сильнее всего — до +34, но обещают грозы и небольшой дождь.
Днём в понедельник, 17 июня, температура начнёт снижаться и составит +26… +31 (местами +19… +24). Также возможны град и гроза, в отдельных районах ветер 15−20 м/с.