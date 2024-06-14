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На Урале продают плавающую дачу за 1,8 миллиона рублей

В Новоуральске на продажу выставили необычную дачу на воде.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области на продажу выставили необычную дачу. Плавающий дом находится в Новоуральске на улице Загородное Шоссе. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

— Плавдача, дом на воде, баня! Все новое, качественные материалы, возможно установить мотор! Возможно сдавать в аренду круглогодично! Торг возможен на месте, — рассказал продавец.

В самом доме на воде располагается баня, кухня, гостевая комната и столовая. Дача способна вместить в себя до 30 человек. Ее ширина — шесть метров, а длина — двенадцать.

Корпус здания выполнен из стали. Построена необычная дача была в 2021 году. Отмечается, что она может перемещаться по водохранилищу.

недвижимость