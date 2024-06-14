На Урале продают плавающую дачу за 1,8 миллиона рублей

В Свердловской области на продажу выставили необычную дачу. Плавающий дом находится в Новоуральске на улице Загородное Шоссе. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.
— Плавдача, дом на воде, баня! Все новое, качественные материалы, возможно установить мотор! Возможно сдавать в аренду круглогодично! Торг возможен на месте, — рассказал продавец.
В самом доме на воде располагается баня, кухня, гостевая комната и столовая. Дача способна вместить в себя до 30 человек. Ее ширина — шесть метров, а длина — двенадцать.
Корпус здания выполнен из стали. Построена необычная дача была в 2021 году. Отмечается, что она может перемещаться по водохранилищу.