Акваторию Рейнеке расчищают от затонувших судов

В заливе Петра Великого у берегов острова Рейнеке, который особенно популярен в летний сезон, поднимают затонувшее плавсредство. Небольшое судно уродует пейзаж и мешает при швартовке у пирса. Навести порядок здесь распорядился глава Владивостока Константин Шестаков. А работы стали возможными благодаря финансированию в рамках проекта «Генеральная уборка».
По словам руководителя административно-территориального управления островных территорий Виктора Каширского, на Рейнеке компании-подрядчику предстоит сначала достать из воды остатки затонувшего деревянно-металлического баркаса. После того, как на берегу остов судна разберут на более мелкие фрагменты, их вывезут для дальнейшей утилизации. Планируется, что все работы специалисты выполнят до 15 августа.
Подъем затонувших судов в Приморье проходит по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства края. Работы начались с Рейнеке, но продолжатся и на других территориях. Как ранее сообщала «КП — Владивосток», в этом году в разных районах региона планируется поднять восемь затонувших судов. На очистку акваторий выделено 95,8 миллиона рублей. Частично компенсировать затраты можно будет после продажи металлолома, поднятого с морского дна. Кстати, в планах создать единую компанию-оператора по расчистке акваторий. Лишь по предварительным подсчетам, в воде около 80 затонувших объектов, которые нужно утилизировать.