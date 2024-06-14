Акваторию Рейнеке расчищают от затонувших судов

Подъем затонувших судов в Приморье проходит по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства края. Работы начались с Рейнеке, но продолжатся и на других территориях. Как ранее сообщала «КП — Владивосток», в этом году в разных районах региона планируется поднять восемь затонувших судов. На очистку акваторий выделено 95,8 миллиона рублей. Частично компенсировать затраты можно будет после продажи металлолома, поднятого с морского дна. Кстати, в планах создать единую компанию-оператора по расчистке акваторий. Лишь по предварительным подсчетам, в воде около 80 затонувших объектов, которые нужно утилизировать.