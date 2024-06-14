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Главные новости 14 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 14 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 14 июня 2024 года.

За ночь над Ростовской областью сбили 70 беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 87 дронов над несколькими регионами, включая Ростовскую область. В Воронежской области повреждена нефтебаза, в Ростовской — нарушено электроснабжение.

СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России

Coca-Cola Company подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta. В марте 2022 года компания приостановила деятельность в России. Starbucks также подала заявки на регистрацию товарных знаков.

В России «Грузинский национальный легион» признали террористами

Суд в РФ признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией, запрещенной в России. ФСБ обвиняет их в боевых действиях на стороне ВСУ, диверсиях и пытках. Глава легиона и более 70 наемников привлечены к уголовной ответственности.

Росбанк может продать ипотечные кредиты из-за сделки с Т-банком

Росбанк рассматривает продажу ипотечного портфеля для высвобождения капитала перед интеграцией с Т-банком. Это может улучшить рентабельность банка и обеспечить дополнительное финансирование. Альтернативным вариантом является секьюритизация ипотеки. Слияние запланировано на конец третьего квартала.

Орбан: НАТО хочет создать три базы для поставок оружия Киеву

НАТО планирует создать три военные базы для поставок оружия на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он выразил обеспокоенность по поводу безопасности Венгрии, отмечая, что базы могут стать военными целями.