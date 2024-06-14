Главные новости 14 июня 2024 года

Суд в РФ признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией, запрещенной в России. ФСБ обвиняет их в боевых действиях на стороне ВСУ, диверсиях и пытках. Глава легиона и более 70 наемников привлечены к уголовной ответственности.