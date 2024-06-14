Самарские ученые взвесят на орбите космическую «пыль»

«В числе полезной нагрузки на аппарате “АИСТ-СТ” будет установлен специальный измерительный модуль, разработанный студентами и молодыми учеными нашего университета. Этот модуль во время полета будет измерять степень загрязнения внешней поверхности корпуса наноспутника из-за воздействия так называемой собственной внешней атмосферы, которая образуется в космосе вокруг космического аппарата. Подобные эксперименты и исследования ранее уже проводились, но на более крупных объектах — например, на больших спутниках и на Международной космической станции. Наш же эксперимент впервые пройдет на борту наноспутника. В мае 2024 года на эту разработку был получен патент на изобретение в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент)», — рассказал Максим Иванушкин, руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королёва.