В Новосибирске с начала 2024 года поступило 827 жалоб на бездомных собак

С начала 2024 года новосибирцы подали 827 заявок на отлов бродячих животных, из них четыре заявки — на утилизацию биологических отходов. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.