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В Новосибирске с начала 2024 года поступило 827 жалоб на бездомных собак

С 1 января 2024 года было отловлено 349 бродячих животных.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2024 года новосибирцы подали 827 заявок на отлов бродячих животных, из них четыре заявки — на утилизацию биологических отходов. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

В этом году в мэрию поступило 827 заявок, а годом ранее в несколько за больше — 2190 заявок на отлов животных без владельцев.

С 1 января 2024 года было отловлено 349 бродячих животных, которые после проведения необходимых процедур будут возвращены на прежнее место обитания, некоторых передадут старым или новым владельцам.

Редакции «АиФ-Новосибирск» также предоставили статистику обращений о наличии животных без владельцев по районам Новосибирска в этом году.

По данным общественной приемной мэра Новосибирска, с начала текущего года с жалобами на бродячих собак поступило 65 обращений.