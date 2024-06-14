В Новосибирске с начала 2024 года поступило 827 жалоб на бездомных собак

С начала 2024 года новосибирцы подали 827 заявок на отлов бродячих животных, из них четыре заявки — на утилизацию биологических отходов. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.
В этом году в мэрию поступило 827 заявок, а годом ранее в несколько за больше — 2190 заявок на отлов животных без владельцев.
С 1 января 2024 года было отловлено 349 бродячих животных, которые после проведения необходимых процедур будут возвращены на прежнее место обитания, некоторых передадут старым или новым владельцам.
Редакции «АиФ-Новосибирск» также предоставили статистику обращений о наличии животных без владельцев по районам Новосибирска в этом году.
По данным общественной приемной мэра Новосибирска, с начала текущего года с жалобами на бродячих собак поступило 65 обращений.