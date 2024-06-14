На перекрёстках в Воронеже нанесли первую вафельную разметку

В ближайшее время ещё один наиболее загруженный перекрёсток проезжей части обозначат такой разметкой, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа в пятницу, 14 июня.
Подрядчик выполнил работу с помощью холодного пластика, это износоустойчивый материал с длительным сроком использования. Пока планируется ограничиться двумя «вафельницами» в городе. На следующей неделе разметку нанесут на пересечение улиц Плехановской и Кольцовской.
Новую разметку используют для повышения пропускной способности автотранспорта и, соответственно, безопасности дорожного движения. На размеченный перекрёсток запрещено выезжать, если за ним затор машин, если нет возможности его пересечь до включения красного сигнала светофора.
Для нарушителей предусмотрели штраф — 1000 рублей. Оба перекрёстка оснастили фотовидеофиксацией, поэтому от ответственности уйти не удастся. Автомобилистов и мотоциклистов попросили быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.