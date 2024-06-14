Новосибирский врач Извекова назвала иммуноглобулин ненадёжным средством

Доктор медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней НГМУ Ирина Извекова поставила под сомнение эффективность иммуноглобулина в качестве защиты от энцефалита.
С начала сезона активности клещей за медицинской помощью после укусов обратились 8010 человек. Только за последние три недели от членистоногих пострадали 4 495 жителей. Одним из вариантов защиты считается укол иммуноглобулина. В одной из ЦРБ региона после укуса предложили ввести препарат за 5 тысяч рублей. В частных клиниках укол обойдется в 10 тысяч рублей. Но так ли он эффективен?
Врач Извекова отметила, что у препарата есть профилактическое и защитное действие.
«То есть, мы замещаем то, чего не хватает в данный момент человеку. То есть, он не вакцинирован, он боится заболеть, и поэтому рассчитывают, что иммуноглобулин его защитит. Но дело в том, что никто не знает, какие титры и в каком объёме надо вводить до полной защиты», — указала специалист в разговоре с журналистом «BFM-Новосибирск».
Исследования показывают, что качество и степень защиты после укола составляет от 0 до 80%.
«Вот этот размах от нуля до 80, он говорит о больших претензиях к препарату. Если он эффективен, то он будет эффективен независимо от того, кто им пользуется и кому вводят», — добавила врач.
Лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация перед пиком активности.