Новосибирский врач Извекова назвала иммуноглобулин ненадёжным средством

«То есть, мы замещаем то, чего не хватает в данный момент человеку. То есть, он не вакцинирован, он боится заболеть, и поэтому рассчитывают, что иммуноглобулин его защитит. Но дело в том, что никто не знает, какие титры и в каком объёме надо вводить до полной защиты», — указала специалист в разговоре с журналистом «BFM-Новосибирск».