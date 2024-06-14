Рано радоваться: индексация пенсий может пройти не так, как все ожидают

Российские пенсионеры знают, что ежегодно в стране происходит индексация выплат, а значит сумма, которую они получают, увеличивается. Однако касается индексация лишь тех пенсионеров, которые не работают. Работающие ждут повышения цен с 2016-го года, власти этот вопрос обсуждают последние несколько лет, известно, что и работающих пенсионеров ждет повышение… Но когда?