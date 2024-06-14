Где в Башкирии пройдут праздничные молитвы и обряды на Курбан Байрам?

16 июня мусульмане Башкирии отметят один из главных своих праздников Курбан Байрам.
16 июня мусульмане Башкирии отметят один из главных своих праздников Курбан Байрам. Также отмечают этот праздник жители Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана и Чеченской Республики.
По традиции, верующие начнут день с молитв в мечетях и принесут в жертву баранов, мясо которых раздадут нуждающимся.
Праздничные богослужения пройдут во всех мечетях республики. Только в Уфе к Курбан Байраму готовятся 23 мечети.
Демский район:
«Мадина» (ул. Гатчинская, 1).
Калининский район.
«Нур-Ислам» (бульвар Баландина, 1),
«Мадина Инорс» (ул. Фронтовых бригад, 6/5),
«Асия» (с. Максимовка, ул. Сосновская, 1/1а),
«Шакша» (ул. Гвардейская, 54а),
«Ас-Салям» E (д. Федоровка, ул. Галечная, 75).
Кировский район.
Первая соборная мечеть Уфы (ул. Тукаева, 52),
«Махалля Шукран» (п. Цветы Башкирии, ул. Красная 26),
«Ихлас» (ул. Сочинская, 43),
Ихсан" (ул. Новая Атаевская, 1 к1).
Ленинский район.
«Нур» (ул. Ахметова, 320/1),
«Гуфран» (ул. Алтайская, 19),
ММРГ «Махалля Согласие-Ризо» (пр-т Дружбы народов, 21/4),
Исламский колледж им. М. Султановой (ул. Мустая Карима, 3),
«Фатхислам» (п. 8 марта, ул. Агрономическая, 1/19).
«Мунира» (ул. Заозерная, 2).
Октябрьский район.
«Хамза» (ул. Гагарина, 76),
«Фатиха» (ул. Глумилинская, 7).
мечеть в мкр. Нагаево (п. Нагаево, ул. Запрудная, 1 к1).
Орджоникидзевский район.
Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан» (ул. Комарова, 5).
«Дания» (с. Тимашево, ул. Тимашевская, 103).
«Махалля» (пос. Ст. Турбаслы, ул. Советская, 31/1).
Советский район.
«Рамазан» (ул. Бабушкина, 3).
Как сообщили в мэрии Уфы, в большинстве мечетей богослужения начнутся в 8−9 утра. Исключения составляют программы мечети «Ихлас» — здесь праздничные молитвы прозвучат с 6 до 7 утра и «Махалля Согласи-Ризо» — сбор верующих объявлен к 7 утра.
Также было заготовлено 60 площадок для забоя животных во всех муниципалитетах республики. Но них будут работать сотрудники ветеринарного контроля.
Под Уфой площадки для забоя организованы перед торговым центром «Караван» (возле п. Зинино) и на территории Северного автовокзала.
По словам председателя ДУМ РБ Айнура Биргалина, к празднику подготовлено 1700 баранов, все они прошли через карантин и являются здоровыми. Стоимость одного жертвоприношения будет варьироваться от 15 до 20 тыс рублей, в зависимости от веса барана.
Праздничная программа для горожан пройдет 17 июня в парке «Кашкадан». С 11 до 15 часов горожан ждут на «Курбан Halal Fest», где бесплатно накормят пловом в честь священного для мусульман события.