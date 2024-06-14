Где в Башкирии пройдут праздничные молитвы и обряды на Курбан Байрам?

По словам председателя ДУМ РБ Айнура Биргалина, к празднику подготовлено 1700 баранов, все они прошли через карантин и являются здоровыми. Стоимость одного жертвоприношения будет варьироваться от 15 до 20 тыс рублей, в зависимости от веса барана.