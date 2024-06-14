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Белорусские ученые разработали технологию консервации хлеба в спирте

Белорусские ученые предлагают хлеб консервировать в спирте и стерилизовать, чтобы продлить срок хранения.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские ученые разработали и внедрили технологию консервирования хлеба посредством его упаковки в спирте. Об этом в интервью БелТА рассказал замгенерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Дмитрий Зайченко.

Сейчас работают над технологией дополнительной стерилизации хлеба, которая также должна работать на продление сроков его хранения.

«Обычно срок хранения хлеба составляет порядка четырех суток, а наш метод увеличивает этот период в три и более раз», — отметил специалист.