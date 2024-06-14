Белорусские ученые разработали технологию консервации хлеба в спирте

Белорусские ученые разработали и внедрили технологию консервирования хлеба посредством его упаковки в спирте. Об этом в интервью БелТА рассказал замгенерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Дмитрий Зайченко.