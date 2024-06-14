В Омске троллейбусы № 7 и 16 не смогут вернуться на Ленинградский мост

По словам Фальковского, контактная сеть проходит по бульвару Архитекторов от пересечения с проспектом 70 лет Октября до улицы Комарова. Сейчас этот участок находится на реконструкции, поэтому технически невозможно запустить троллейбусы через открытый Ленинградский мост. Они продолжат движение через Красный путь.