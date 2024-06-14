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В Омске троллейбусы № 7 и 16 не смогут вернуться на Ленинградский мост

Об этом рассказал директор дептранса.

Источник: РИА "Новости"

Маршруты троллейбусов № 7 и 16 пока не вернутся на Ленинградский мост. Ремонтные работы на бульваре Архитекторов делают это невозможным, сообщил заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский в эфире ГТРК «Иртыш».

По словам Фальковского, контактная сеть проходит по бульвару Архитекторов от пересечения с проспектом 70 лет Октября до улицы Комарова. Сейчас этот участок находится на реконструкции, поэтому технически невозможно запустить троллейбусы через открытый Ленинградский мост. Они продолжат движение через Красный путь.