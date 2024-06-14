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Василина Хондошко завоевала золото на Играх БРИКС

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Белорусская спортсменка Василина Хондошко завоевала золотую медаль во второй день Игр БРИКС, сообщает Минспорта Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Белоруске не было равных в произвольной соло-программе. По итогам своего выступления она набрала 288,8397 балла. Серебро — у россиянки Александры Кузнецовой (274,4105).

Бронзовую награду по итогам соревнований завоевала представительница Казахстана Полина Мерзлякова (204,0460).

Это не первая медаль Ходошко на Играх БРИКС — накануне, в первый день соревнований, белоруска завоевала серебро в технической программе в дисциплине «соло». Серебряная медаль белоруски открыла счет наград в копилке национальной сборной.

Открытие Игр БРИКС состоялось в Казани 12 июня, флагоносцем белорусской команды стала тяжелоатлетка Дарья Наумова.

Делегация республики, как ранее сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, составляет 580 человек. Выступают белорусские атлеты в 25 дисциплинах.

Всего на Игры БРИКС заявлено около пяти тысяч спортсменов из почти 90 стран мира. В ходе соревнований будет разыграно 387 комплектов медалей.

БРИКС