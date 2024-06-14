Василина Хондошко завоевала золото на Играх БРИКС

Белоруске не было равных в произвольной соло-программе. По итогам своего выступления она набрала 288,8397 балла. Серебро — у россиянки Александры Кузнецовой (274,4105).
Бронзовую награду по итогам соревнований завоевала представительница Казахстана Полина Мерзлякова (204,0460).
Это не первая медаль Ходошко на Играх БРИКС — накануне, в первый день соревнований, белоруска завоевала серебро в технической программе в дисциплине «соло». Серебряная медаль белоруски открыла счет наград в копилке национальной сборной.
Открытие Игр БРИКС состоялось в Казани 12 июня, флагоносцем белорусской команды стала тяжелоатлетка Дарья Наумова.
Делегация республики, как ранее сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, составляет 580 человек. Выступают белорусские атлеты в 25 дисциплинах.
Всего на Игры БРИКС заявлено около пяти тысяч спортсменов из почти 90 стран мира. В ходе соревнований будет разыграно 387 комплектов медалей.