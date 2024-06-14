Следы медведя обнаружили на кладбище в Хабаровском крае

Порой встреча с медведем может привести к трагедии. В прошлом году хищник напал на вахтовиков в Якутии. Как сообщает «КП»-Якутия", работники Чаяндинского месторождения встретились с медведем-шатуном. Пострадали два человека — мастер и механик.