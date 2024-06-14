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Следы медведя обнаружили на кладбище в Хабаровском крае

Полиция проводит рейды.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Ванино предупреждает жителей рабочего поселка о том, что на муниципальном кладбище заметили следы медведя. Сейчас хищника ищут специалисты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Сотрудники охотнадзора, специалисты управления по делам гражданской обороны Ванинского района определяют маршрут перемещения медведя, полицейские проводят рейды к местам возможного выхода зверя», — сообщили в местной администрации.

Местных жителей просят пока не посещать кладбище и прилегающий лесной массив до тех пор, пока угрозу безопасности не устранят.

Порой встреча с медведем может привести к трагедии. В прошлом году хищник напал на вахтовиков в Якутии. Как сообщает «КП»-Якутия", работники Чаяндинского месторождения встретились с медведем-шатуном. Пострадали два человека — мастер и механик.

флора и фауна