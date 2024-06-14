Лови момент: Синоптики предупредили о тропической жаре на Южном Урале в выходные, но на подходе холодный фронт

«На Южном Урале положительная температурная аномалия будет сохраняться, хотя и немного ослабеет в северной половине. Это связано с прохождением днем 16 июня маловыраженного холодного фронта с кратковременными дождями и грозами», — комментируют специалисты Челябинского ЦГМС.