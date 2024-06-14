Лови момент: Синоптики предупредили о тропической жаре на Южном Урале в выходные, но на подходе холодный фронт

Синоптики предупредили о тропической жаре на Южном Урале в выходные, но на подходе холодный фронт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, тропический режим погоды — это когда днем и ночью держатся высокие температуры.
«На Южном Урале положительная температурная аномалия будет сохраняться, хотя и немного ослабеет в северной половине. Это связано с прохождением днем 16 июня маловыраженного холодного фронта с кратковременными дождями и грозами», — комментируют специалисты Челябинского ЦГМС.
В субботу, 15 июня, при переменной облачности на крайнем западе и севере прошумят кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14−19, днем завтра — 31−36 градусов.
В Челябинске преимущественно без осадков, ночью плюс 17−19, днем в субботу будет плюс 33−35 градусов.
В воскресенье, 16 июня, ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами — грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, при грозах порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью плюс 15−20, днем — 31−36 градусов.
В Челябинске днем 16 июня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 18−20, днем — 31−33.
В понедельник, 17 июня, при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью плюс 15−20, днем — 27−32, на крайнем юге — до 36 градусов.