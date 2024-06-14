В Пермь приехал известный скаут из Аргентины для отбора талантливых футболистов

В манеже «Пермь Великая» стартовал футбольный турнир на Кубок губернатора Пермского края, В четырех возрастных группах на поле выйдут 48 команд из 10 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. За ними будет пристально наблюдать известный скаут из Аргентины.