В Пермь приехал известный скаут из Аргентины для отбора талантливых футболистов

В манеже «Пермь Великая» стартовал футбольный турнир на Кубок губернатора Пермского края, В четырех возрастных группах на поле выйдут 48 команд из 10 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. За ними будет пристально наблюдать известный скаут из Аргентины.
Тренер и скаут Хуан-Альберто Вильянуэва-Пласенсия приехал в Пермь для поиска новых футбольных звездочек. Как пояснили в краевом Минспорта, «разведчик» выберет двух участников турнира, которые примут участие в программе «Дети из России».
В рамках проекта юные футболисты отправятся на двухнедельную стажировку в Аргентине, проведут тренировочные сборы на футбольном поле клуба Estudiantes de La Plata.
В футбольном турнире на Кубок губернатора принмают участие мальчишки в возрасте от 10 до 12 лет. Пермский край представляют команды «“Академия-Амкар”, СШОР “Звезда” и “Звезда 2013”.
Финальные игры в Перми пройдут 18 июня. (0+).