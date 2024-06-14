Пермь собрала на одной площадке экспертов из двухсот городов

— Благодарю федеральных коллег за то, что доверили нашему региону провести форум, — отметил в своем выступлении губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Задача любого правительства сделать так, чтобы жизнь в городах, во всех населенных пунктах была комфортной. Это во многом зависит от цифровых решений. На полях форумах будут обсуждаться новшества в этой сфере и представлен опыт уже внедренных технологий. Это будет полезно как с точки зрения государственного управления, так и для развития бизнес-процессов. Пермский край еще в 2019 году подписал соглашение с Минстроем РФ о внедрении механизма «Умный город» в трех муниципальных образований, сейчас уже их семь. Технологии применяются в транспортной, жилищно-коммунальной отраслях, в сфере безопасности.