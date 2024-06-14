Пермь собрала на одной площадке экспертов из двухсот городов

В Перми продолжает работу Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город», который собрал на одной площадке участников из более двухсот городов.
Напомним, V юбилейный форум открылся накануне в КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО», он проходит под девизом «Умный город — строим вместе!» и продлится до 15 июня.
«Точка для новых идей и решений»
— Перед нами — амбициозные задачи модернизации инфраструктуры, цифровизации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных и безопасных условий для жизни. «Умный город» пронизывает все нацпроекты, поэтому на Форуме вам предстоит определить, как он будет развиваться в предстоящие годы, актуализировать цели, задачи и приоритеты. Уверен, что форум станет отправной точкой для новых идей и решений. И они будут способствовать развитию всей социально-экономической сферы нашей большой страны, — приветственное слово Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова озвучил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.
Как сообщили организаторы, в работе форума принимают участие руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, строительных организаций и ИТ-сообщества, представители образовательных центров и дипломатического корпуса.
— Благодарю федеральных коллег за то, что доверили нашему региону провести форум, — отметил в своем выступлении губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Задача любого правительства сделать так, чтобы жизнь в городах, во всех населенных пунктах была комфортной. Это во многом зависит от цифровых решений. На полях форумах будут обсуждаться новшества в этой сфере и представлен опыт уже внедренных технологий. Это будет полезно как с точки зрения государственного управления, так и для развития бизнес-процессов. Пермский край еще в 2019 году подписал соглашение с Минстроем РФ о внедрении механизма «Умный город» в трех муниципальных образований, сейчас уже их семь. Технологии применяются в транспортной, жилищно-коммунальной отраслях, в сфере безопасности.
Крупнейшая площадка для диалога
В выставочной зоне можно посмотреть разработки в области цифровизации городского хозяйства представили российские ИТ-компании.
Также в течение первого дня форума проходили различные сессии — «Цифровизация коммунальных услуг от модернизации инфраструктуры до управления МКД»; «Кампусы мирового уровня»; «Умные дороги и транспорт»; «Цифровая трансформация»; «Безопасный город»; «Технологическое лидерство строительного комплекса» и другие. Их результаты будут представлены руководителям профильных федеральных органов исполнительной власти и направлены в соответствующие комиссии Государственного совета РФ для формирования Национальных проектов на период до 2030 года.
— Форум является одной из крупнейших площадок для профессионального диалога по вопросам городского развития и внедрения современных решений. В течение трех дней участники обсудят актуальные тренды и инновации, направленные на достижение целей устойчивого развития регионов, — рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
СПРАВКА «КП»
Форум «Умный город» проводится Минстроем России с 2019 года в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».
Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительство Пермского края и Центр компетенций «Умный город».