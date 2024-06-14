Биолог Воробьев: Найденные в Петербурге испанские слизни опасны для растений

По словам Михаила Воробьева, в Россию испанских слизней завезли вместе с посадочным материалом предположительно в 2014 году, когда проходила Олимпиада в Сочи. В нашей стране у них нет естественных врагов и болезней, которые бы им угрожали. Зимний холод также не стал проблемой для непрошеных гостей.