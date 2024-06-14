Биолог Воробьев: Найденные в Петербурге испанские слизни опасны для растений

Эти моллюски относятся к всеядным. При этом они крупные — могут достигать 10 сантиметров в длину. Таким слизням необходимо много пищи — соответственно, они способны повредить большое количество растений, пояснил специалист.
По словам Михаила Воробьева, в Россию испанских слизней завезли вместе с посадочным материалом предположительно в 2014 году, когда проходила Олимпиада в Сочи. В нашей стране у них нет естественных врагов и болезней, которые бы им угрожали. Зимний холод также не стал проблемой для непрошеных гостей.
В итоге слизни стали достаточно активно размножаться и добрались до Северной столицы.
Биолог сообщил, что единственный способ борьбы с этими вредителями — уничтожать их механическим путем. При этом лучше не трогать слизней руками, а раздавить ногой, если есть такая возможность.
На поверхности моллюсков могут быть какие-то вещества, добавил Михаил Воробьев. Если все же пришлось прикоснуться к слизням руками, лучше их помыть — особенно детям, которые могут потом потереть глаза и занести эти вещества через слизистые в организм.
Ранее Северо-Западное межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что крупные испанские слизни оранжевого цвета были замечены в Красносельском районе Петербурга.