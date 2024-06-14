Солнце будет, но не сразу. Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге

«Сегодня, ближе к вечеру, на погоду Северной столицы окажет влияние тёплый атмосферный фронт. Он принесёт с собой небольшие дожди. Перемещаясь по территория региона он и в субботу продолжит в отдельных районах моросить небольшими осадками. Ну, а в воскресенье гребень антициклона очистит небо от облаков, прекратит дожди и поспособствует активному дневному прогреву», — рассказал синоптик.