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Почти на 10 процентов подорожает природный газ в Новосибирской области

С 1 июля 2024 года природный газ подорожает на 9,4 — 9,5 процента в Новосибирской области. В денежном выражении цены вырастут почти на тысячу рублей за каждые 1000 кубометров.

Источник: Прецедент

Согласно новому решению департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 июля 2024 года цены на природный газ для населения значительно выросли. Теперь жители области будут платить 7010 рублей за 1000 м³ газа на отопление жилых помещений и 8139 рублей за 1000 м³ на приготовление пищи и горячее водоснабжение. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущими ценами, которые составляли 6402 и 7433 рубля соответственно, сообщается в мэрии Новосибирска.

Изменения в тарифах означают, что цены на природный газ для населения Новосибирской области увеличились на 9,4% на отопление жилых помещений и на 9,5% на приготовление пищи и горячее водоснабжение.

Ранее «Прецедент» писал: в селе под Новосибирском отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры.

Екатерина СОСНИНА.