Почти на 10 процентов подорожает природный газ в Новосибирской области

Согласно новому решению департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 июля 2024 года цены на природный газ для населения значительно выросли. Теперь жители области будут платить 7010 рублей за 1000 м³ газа на отопление жилых помещений и 8139 рублей за 1000 м³ на приготовление пищи и горячее водоснабжение. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущими ценами, которые составляли 6402 и 7433 рубля соответственно, сообщается в мэрии Новосибирска.