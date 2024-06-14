Адвокат заявил, что экс-премьер Красноярского края Лапшин болен раком 4 стадии

Также сторона защиты заявила, что в суде не доказана осведомлённость обвиняемого о препятствиях к подписанию акта приёмки выполненных работ. А обвинение основано лишь на показаниях Димитрова. По его словам, Лапшин активных действий по даче указания не совершал. Кроме того, как заявил адвокат, тяжкие последствия, которые причинены преступлением, не находятся в причинно-следственной связи с его действиями. Обвиняемый организовывал взаимодействие государственных и муниципальных органов в Красноярском крае. Контролировал же всё Димитров. То есть умысла на причинение последствий у Лапшина не было.