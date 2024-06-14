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Адвокат заявил, что экс-премьер Красноярского края Лапшин болен раком 4 стадии

Также недавно ему провели операцию.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Центральном районном суде состоялись судебные прения стороны защиты по уголовному делу бывшего председателя правительства края Красноярского края Юрия Лапшина и бывшего руководителя КГКУ «КТУ» Константина Мандрова.

Их обвиняют по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки», сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Адвокат попросил суд учесть онкологическое заболевание 4 стадии, 2 группу инвалидности, недавнюю операцию и назначить наказание Лапшину, не связанное с лишением свободы.

Также сторона защиты заявила, что в суде не доказана осведомлённость обвиняемого о препятствиях к подписанию акта приёмки выполненных работ. А обвинение основано лишь на показаниях Димитрова. По его словам, Лапшин активных действий по даче указания не совершал. Кроме того, как заявил адвокат, тяжкие последствия, которые причинены преступлением, не находятся в причинно-следственной связи с его действиями. Обвиняемый организовывал взаимодействие государственных и муниципальных органов в Красноярском крае. Контролировал же всё Димитров. То есть умысла на причинение последствий у Лапшина не было.

Защита считает, что его действия необходимо переквалифицировать на халатность и учесть безупречную репутацию, а также вклад в развитие Красноярского края.

Лапшин же сообщил, что его действия не лишили Красноярск метро, а наоборот (многим не удалось его строительство).

Он отметил, что председатели правительства не занимаются контролем за проектированием. По его словам, он осуществлял достаточный контроль, остальное — обязанности министерства транспорта Красноярского края. Лапшин считает, что Димитров его оговорил.

Добавим, что оглашение приговора назначено на 24 июня.