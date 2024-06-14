На дороге в красноярский аэропорт изменится схема движения

Как рассказали в Упрдор «Енисей», для транспорта на развязке в районе Дрокино откроется новый путепровод. По нему можно будет проехать из Красноярска со стороны улицы Калинина в сторону села Емельяново и со стороны Северного шоссе в сторону улицы Калинина.