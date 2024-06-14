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На дороге в красноярский аэропорт изменится схема движения

С 15 июня меняется схема движения на развязке в районе села Дрокино.

Источник: РИА "Новости"

На трассе в красноярский аэропорт поменяют схему движения с 15 июня.

Как рассказали в Упрдор «Енисей», для транспорта на развязке в районе Дрокино откроется новый путепровод. По нему можно будет проехать из Красноярска со стороны улицы Калинина в сторону села Емельяново и со стороны Северного шоссе в сторону улицы Калинина.

Старый путепровод закроют на реконструкцию, а вместе с ним и старую дорогу, ведущая от Калинина в Емельяново.

Правоповоротный съезд на Северное шоссе, расположенный на 808-м км федеральной трассы, также закрывается. Проезд из Красноярска со стороны улицы Калинина на Северное шоссе будет организован по временной дороге, устроенной в районе нового путепровода.

Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом информации.