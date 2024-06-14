На дороге в красноярский аэропорт изменится схема движения

На трассе в красноярский аэропорт поменяют схему движения с 15 июня.
Как рассказали в Упрдор «Енисей», для транспорта на развязке в районе Дрокино откроется новый путепровод. По нему можно будет проехать из Красноярска со стороны улицы Калинина в сторону села Емельяново и со стороны Северного шоссе в сторону улицы Калинина.
Старый путепровод закроют на реконструкцию, а вместе с ним и старую дорогу, ведущая от Калинина в Емельяново.
Правоповоротный съезд на Северное шоссе, расположенный на 808-м км федеральной трассы, также закрывается. Проезд из Красноярска со стороны улицы Калинина на Северное шоссе будет организован по временной дороге, устроенной в районе нового путепровода.
Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом информации.