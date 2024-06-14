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Новую площадку для собак открывают на левобережье Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Готова первая в этом году площадка для собак. Она находится по адресу ул. 78 Добровольческой Бригады, 21.

Источник: Ave Calvar/CC0

Эту площадку впервые сделали сами жители более 10 лет назад. В этом году специалисты ее отремонтировали. По рекомендациям кинологов на МАФах рабочие уложили прорезиненное покрытие, установили забор с тамбуром, поставили тренажёры и скамейки. Также организовали пешеходную доступность и восстановили газоны.

Официальное открытие состоится завтра в 14:00. В мэрии уточняют, что площадка расположена напротив дома № 93 на ул. Алексеева.

«Радует, что ежегодно увеличивается количество площадок для выгула собак. Они необходимы, здесь можно безопасно отпустить питомца с поводка, позаниматься на снарядах. Создание инфраструктуры для владельцев собак — важный шаг в формировании культуры выгула, такие площадки могут стать местом для общения, дрессировки, социализации, праздничных мероприятий», — отметила общественный инспектор в области обращения с животными Кристина Лабутина.

На обустройство площадок для выгула собак в 2024 году предусмотрено 11,6 млн рублей.

ЖКХ