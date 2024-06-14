Новую площадку для собак открывают на левобережье Красноярска

Эту площадку впервые сделали сами жители более 10 лет назад. В этом году специалисты ее отремонтировали. По рекомендациям кинологов на МАФах рабочие уложили прорезиненное покрытие, установили забор с тамбуром, поставили тренажёры и скамейки. Также организовали пешеходную доступность и восстановили газоны.