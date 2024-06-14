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Движение автотранспорта закроют по улице Литвинова 15 июня в Иркутске

Проехать будет нельзя на участке от Карла Маркса до переулка Пионерского.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилистам стоит приготовиться к новым ограничениям. По улице Литвинова в Иркутске с 15 июня с 07:00 до 14 августа 23:59 будет закрыт проезд автотранспорта от Карла Маркса до переулка Пионерского. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

— Ограничение связано с проведением плановых работ по ремонту автомобильной дороги, — поделились в администрации.

На время обновления дорожного полотна будет также прекращено движение машин по участку переулка Пионерского от Литвинова до Богдана Хмельницкого.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на ремонт дорог в Тайшете выделили почти 70 миллионов рублей. Деньги направляли на модернизацию дорожного полотна из областного и городского бюджетов.