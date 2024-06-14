Движение автотранспорта закроют по улице Литвинова 15 июня в Иркутске

Автомобилистам стоит приготовиться к новым ограничениям. По улице Литвинова в Иркутске с 15 июня с 07:00 до 14 августа 23:59 будет закрыт проезд автотранспорта от Карла Маркса до переулка Пионерского. Об этом сообщила пресс-служба администрации.