Движение автотранспорта закроют по улице Литвинова 15 июня в Иркутске

Автомобилистам стоит приготовиться к новым ограничениям. По улице Литвинова в Иркутске с 15 июня с 07:00 до 14 августа 23:59 будет закрыт проезд автотранспорта от Карла Маркса до переулка Пионерского. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
— Ограничение связано с проведением плановых работ по ремонту автомобильной дороги, — поделились в администрации.
На время обновления дорожного полотна будет также прекращено движение машин по участку переулка Пионерского от Литвинова до Богдана Хмельницкого.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на ремонт дорог в Тайшете выделили почти 70 миллионов рублей. Деньги направляли на модернизацию дорожного полотна из областного и городского бюджетов.