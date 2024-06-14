В Красноярске ожидается сильная жара

— носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором;

— избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени;

— воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.