В Красноярске ожидается сильная жара

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают правила поведения при сильной жаре:
— носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором;
— избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени;
— воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
При тепловом поражении:
— немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ;
— медленно выпейте большое количество воды;
— постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.