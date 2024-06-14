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В Красноярске ожидается сильная жара

Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, с 14 по 16 июня в центральных районах Красноярского края, в том числе в Красноярске, ожидается сильная жара: температура воздуха днем до 35С.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Наш Красноярский край

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают правила поведения при сильной жаре:

— носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором;
— избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени;
— воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

При тепловом поражении:
— немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ;
— медленно выпейте большое количество воды;
— постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.