Нижегородцам рассказали, кого комары кусают чаще

Оказывается, самки комаров пьют кровь для получения белка необходимого для откладки яиц. Таким образом единственной целью для них является размножение.
Одним из критериев выбора комарами своих жертв является группа крови. Установлено, что кровососущие предпочитают первую группу. В организме некоторых людей (чаще всего с первой группой крови) выделяется специфический секрет, запах которого комары считывают особыми рецепторами на усиках.
«Это вещество для них, как аромат ванили для любителей сладкого. Такая генетическая мутация может возникнуть у любого человека, но у обладателей первой группы крови она встречается особенно часто», — рассказала Александра Филева.
Кроме того, для кровососов может оказаться привлекательнее чья-то индивидуальная микробиота (прим. бактерии и микроорганизмы на коже).
Комаров также привлекают запахи аммиака, ацентона и кетонов, выделяющихся активно у людей с сахарным диабетом, а также углекислого газа, что включает в зону риска занимающихся спортом.
«Другой эксперимент показал, что насекомые чаще кусают людей, в крови которых есть алкоголь. Почему так происходит, пока неясно. Возможно, дело снова в особом запахе пота», — обратила внимание медик.
Другие исследования показали, что комары людей в светлой одежде кусают реже, чем темно-зеленой или черной.
«Предположить, кого комары покусают больше, практически невозможно — слишком много нюансов. Так что лучше не гадать, а пользоваться репеллентами», — резюмировала дерматолог.
Напомним, что в этом году сезон комаров сдвинулся из-за похолодания в Нижегородской области.