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В выходные автоинспекторы Татарстана устроят облаву на любителей пьяной езды

В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции Татарстана проведут широкомасштабные рейды. Об этом сообщили в ведомстве.

Пристальное внимание автоинспекторы будут уделять водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого права.

Помимо этого, особое внимание будет уделено любителям выезда на встречку.