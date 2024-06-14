Врач рассказала о возможных заболеваниях на фоне стресса из-за экзаменов

Не нужно спешить подавать документы. Сначала следует дождаться всех результатов ЕГЭ. Те, кто подают документы раньше, не имеют никаких преференций. Если подать документы даже в последний день, то у выпускника будут ровно те же права, что и у тех абитуриентов, которые принесли их в первую неделю, отметил Хвостов.