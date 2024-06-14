Врач рассказала о возможных заболеваниях на фоне стресса из-за экзаменов

«Учитывая психологические особенности старших подростков (эмоциональную неустойчивость, впечатлительность, ранимость, колебания самооценки), страх несдачи экзаменов, разочарования родителей, давление со стороны социума, сравнение себя с одноклассниками, подготовка к экзаменам может стать сильным стрессором для организма ребенка. Стресс — это естественная (нормальная) реакция организма на воздействие внешних раздражителей, которая помогает приспосабливаться в меняющихся условиях, но только при условии невысокой интенсивности и небольшой продолжительности», — пояснила специалист.
Согласно теории Ганса Селье, на первой стадии развития стресса — стадии тревоги — происходит мобилизация ресурсов организма. Она выражается в перераспределении кровотока от кожи, желудочно-кишечного тракта и других органов к мозгу и мышцам, обострении зрения и слуха, активации обменных процессов, снижении функциональной активности иммунной системы. Это помогает справиться с воздействием стрессовых факторов. Но, если стресс сохраняется на протяжении длительного времени, перечисленные механизмы начинают представлять угрозу для здоровья.
«При длительном стрессе могут развиться неврологические расстройства, в том числе синдром хронической усталости, возможны перепады настроения, нарушения поведения, тревожные, депрессивные расстройства, нарушения памяти и концентрации внимания. Также длительный стресс может привести к нарушениям обмена веществ, среди которых избыточный вес, дисфункция щитовидной железы, нарушения менструального цикла и нарушения пищеварения вплоть до язвенной болезни. Из кожных заболеваний — это псориаз, экзема. Возможно обострение хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы, герпетической инфекции. И еще одним проявлением может быть учащение простудных заболеваний из-за снижения сопротивляемости организма», — добавила врач.
Чтобы снизить уровень стресса при подготовке к экзаменам, в первую очередь желательно нормализовать режим дня подростка. Правильное питание, ночной сон не менее восьми часов (засыпать лучше до 23:00), прогулки на свежем воздухе, регулярная умеренная физическая активность и отказ от использования гаджетов за два-три часа до сна — всё это очень простые, но действенные методы, которые помогут снизить уровень тревоги.
Часто родители тоже испытывают стресс, переживая за успешность детей, что может стать причиной конфликтов и усугубить ситуацию. Взрослым важно сохранять спокойствие и стремиться создать дома атмосферу безопасности и поддержки.
«Длительный стресс у подростков может сопровождаться следующими симптомами: боли в разных участках тела (в животе, спине, груди, головные боли), нарушение сна, мышечное напряжение, расстройства пищеварения (рвота, диарея, запор), частые простудные заболевания, повышенная утомляемость, упадок сил, раздражительность, состояние тревоги, беспокойство, суетливость, панические атаки, ощущение потери контроля, чувство беспомощности, ослабление концентрации внимания, невротические реакции (тики, ночное недержание мочи), резкие изменения в поведении, эмоциональные реакции, не соответствующие вызвавшим их стимулам (гиперреакции), агрессия, направленная на себя или окружающих и прочее», — перечислила кардиолог.
Часто за симптомами соматических заболеваний скрываются тревожные или депрессивные расстройства, что представляет проблему для диагностики и назначения лечения. Важно внимательно следить за состоянием ребенка и при необходимости обратиться к врачу.
29 мая директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов рассказал «Известиям» о подготовке к поступлению в вуз. По его словам, после сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно просмотреть список желаемых высших учебных заведений.
Не нужно спешить подавать документы. Сначала следует дождаться всех результатов ЕГЭ. Те, кто подают документы раньше, не имеют никаких преференций. Если подать документы даже в последний день, то у выпускника будут ровно те же права, что и у тех абитуриентов, которые принесли их в первую неделю, отметил Хвостов.