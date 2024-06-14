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Время загорать: жара до +33 градусов надвигается на Иркутскую область

Жара до +33 градусов ожидается в Иркутской области.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Лето нынче жарой не балует. Солнце пригревает, но в тени уже прохладно. Ночью и вовсе были заморозки. Но теперь небесная канцелярия решила расщедриться и подарить сибирякам знойные деньки. Особенно радует, что жаркой будет погода в Иркутской области в выходные 15 и 16 июня 2024.

Погода в Иркутской области на выходные 15 и 16 июня 2024

— В ближайшие дни лето будет набирать ход. Положительным переменам поспособствует перестройка атмосферных процессов. Высотный циклон отходит на Забайкалье, — объяснили в Иркутском гидрометцентре.

К нам, наоборот, придет антициклон с теплым воздухом.

— Это обеспечит повышение дневных температур до +26…+31 в ближайшие выходные дни. Ночные температуры составят +11…+16. Осадки маловероятны, — обрадовали синоптики.

В субботу, 15 июня, при облачной погоде все-таки может быть чуть прохладнее, около +18…+23 градусов, в Катангском районе +13…+18. На севере региона все-таки могут пройти дожди с грозами. В воскресенье, 16 июня, днем жара достигнет +28…+33 градусов!

Такой будет погода в Иркутской области на выходные 15 и 16 июня 2024. А что обещают в ближайшие сутки в столице Приангарья?

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью +11…+13, днем +28…+30, — сообщается на сайте Иркутского гидрометцентра.