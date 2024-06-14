Время загорать: жара до +33 градусов надвигается на Иркутскую область

Лето нынче жарой не балует. Солнце пригревает, но в тени уже прохладно. Ночью и вовсе были заморозки. Но теперь небесная канцелярия решила расщедриться и подарить сибирякам знойные деньки. Особенно радует, что жаркой будет погода в Иркутской области в выходные 15 и 16 июня 2024.